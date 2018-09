Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto regressa ao trabalho com nove 'baixas' pelas seleções

Central congolês Mbemba e o avançado brasileiro Soares fizeram tratamento e ginásio.

21:35

O FC Porto apresentou-se esta quarta-feira com nove 'baixas' no regresso ao trabalho da equipa de futebol após dois dias de folga, fruto dos trabalhos de diversas seleções.



Sérgio Oliveira (Portugal), Bruno Costa e Diogo Leite (Portugal Sub-21), Felipe e Militão (Brasil), Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Aboubakar (Camarões) desfalcaram o grupo.



Sérgio Conceição, que na terça-feira participou no Fórum de Treinadores da UEFA, na Suíça, não contou também com quatro futebolistas a recuperar de problemas físicos.



O central congolês Mbemba e o avançado brasileiro Soares fizeram tratamento e ginásio, o jovem guarda-redes Diogo Costa fez ginásio e o avançado André Pereira, que esta quarta-feira renovou contrato até 2021, fez tratamento e ginásio.



O FC Porto, que na quinta jornada da Liga visita o Vitória de Setúbal, apenas em 23 de setembro, volta ao trabalho na quinta-feira às 10h30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.