FC Porto só aceita negociar saída de Marega por 30 milhões de euros

O FC Porto só aceita negociar a saída de Moussa Marega pelo valor da cláusula de rescisão, que está fixada em 30 milhões de euros. A decisão dos responsáveis da SAD dos azuis-e-brancos surge num momento em que de Inglaterra se intensificam notícias relacionadas com o interesse na contratação do avançado maliano de 28 anos.

A ofensiva dos clubes britânicos (Aston Villa, West Ham e Newcastle), espicaçados pela ação de empresários, decorre do facto de Marega ter já manifestado, por diversas vezes, vontade de jogar na Premier League. E também pela recente valorização da sua cotação de mercado, que ascendeu a 24 milhões de euros no site de referência Transfermarkt.





O golo marcado ao Sporting, no clássico de domingo (2-1), ajudou a trazer o nome de Marega para o topo da atualidade e tudo isto potencia a agitação do mercado. Os responsáveis do FC Porto, sabe o CM, acreditam que há margem temporal para esticar a corda pelo maliano, cujo contrato termina em 2021. Mas estão certos de que esse ‘timing’ termina no final desta época. Até lá, o dossiê relacionado com o jogador terá de ser encerrado: ou renova ou será vendido.Alex Telles, que jogou os três jogos de dezembro da Liga, marcando um golo e fazendo duas assistências, foi eleito o melhor defesa da competição no último mês de 2019. O defesa brasileiro reuniu 20,83% dos votos dos treinadores, superando os benfiquistas Rúben Dias (16,67%) e Grimaldo (14,58%).Pinto da Costa considerou Sérgio Conceição o técnico com "o espírito mais parecido com o de Pedroto". As declarações foram feitas, ontem, à margem de uma homenagem ao antigo treinador dragão, falecido há 35 anos.