Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Felipe diz que se tornou "mais agressivo" no FC Porto

Brasileiro é um dos indiscutíveis de Sérgio Conceição no eixo defensivo do Dragão.

Por Raul Teixeira | 09:44

Felipe, defesa-central do FC Porto, fez esta sexta-feira o balanço do último ano ao serviço dos dragões, no dia em que foi chamado à seleção brasileira.



"Quando cheguei aqui notei um pouco de desrespeito dos adversários, até mesmo das equipas inferiores, com o FC Porto. Então resolvi mudar e fiquei um pouco mais agressivo. E acho que esta minha agressividade, o facto de ser mais duro, ajudou a unir mais a equipa", admitiu o brasileiro de 29 anos, em entrevista ao portal Goal.



Depois de ter chegado ao Dragão em 2016, proveniente do Corinthians (liga brasileira), o defesa conquistou rapidamente a titularidade. Agora, na terceira época com a camisola azul-e-branca, e após a conquista do último campeonato, Felipe revelou que vai continuar a trabalhar afincadamente para vir a ser reconhecido no estrangeiro. "Faço questão de treinar sempre bem e continuar a evoluir, até porque nunca nos podemos considerar completos. Quero melhorar todos os dias para no futuro me tornar no melhor defesa, não só de Portugal, mas de toda a Europa."



Entretanto, e depois de Felipe ter revelado à imprensa que a estreia pela seleção brasileira era um dos seus "principais objetivos", Tite apresentou a lista de convocados da canarinha, em que consta o nome do defesa portista, para os jogos particulares com os Estados Unidos e El Salvador (7 e 12 de setembro).



Processo Brahimi (re)aberto

O FC Porto reagiu esta sexta-feira, na pagina oficial, à abertura de um processo disciplinar a Brahimi por parte do Conselho de Disciplina da FPF, após o arquivamento pela Comissão de Instrutores da Liga da queixa do Benfica. "Para a Comissão de Instrutores da Liga, ver e rever as imagens daquele momento do FC Porto-D. Chaves [11/08] , entre Brahimi e Niltinho, não provou o 'flagrante delito', mas para José Manuel Meirim o 'choradinho' encarnado foi tudo o que precisou para instaurar um processo disciplinar."