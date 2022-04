Fernando Gomes elogia "brilhante conquista" do Benfica na UEFA Youth League

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, enalteceu esta segunda-feira a "brilhante conquista" do Benfica com o seu primeiro triunfo na UEFA Youth League, com goleada por 6-0 sobre os austríacos do Salzburgo.

"Felicito o SL Benfica pela brilhante conquista da UEFA Youth League, em que derrotou o Salzburgo de forma categórica. Na sua quarta participação na final da mais importante competição europeia de futebol de formação ao nível de clubes, o Benfica deu uma vez mais uma demonstração da excelência do trabalho feito na sua academia do Seixal, que tantos jogadores já ofereceu e continua a oferecer ao futebol nacional", elogiou o dirigente.

Fernando Gomes, que entregou aos 'encarnados' o troféu no relvado, assistiu ao vivo ao êxito das 'águias', consumado com golos de Martim Neto (02 minutos), Henrique Araújo (15, 57 e 89, este de grande penalidade), Cher Ndour (53) e Luís Semedo (69).

"A importância de apostar nas equipas B e ter espaços competitivos, como a Liga Revelação, adequados ao desenvolvimento do jovem talento, contribuem para um trajeto de afirmação e ganhador", vincou Fernando Gomes.

O presidente da federação fez, no fim da curta nota, um agradecimento a toda a estrutura do Benfica, "por mais uma vez terem prestigiado todo o futebol nacional".

Depois de três finais perdidas na prova que replica o modelo da Liga dos Campeões, em 2014, 2017 e 2020, à quarta foi de vez, tendo s 'encarnados' goleado o seu 'carrasco' na edição de 2017.

Este foi o segundo título de Portugal na competição, depois de o FC Porto a ter conquistado em 2018/19, ao bater na final os ingleses do Chelsea 3-1, num palmarés liderado por Chelsea e Barcelona (Espanha), ambos com dois títulos, enquanto o Salzburgo venceu também uma edição.