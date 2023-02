O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, vai ser eleito para o Conselho da FIFA, em abril, em Lisboa, no Congresso da UEFA, depois de Noël Le Graët se ter demitido da federação francesa, esta terça-feira.

Fernando Gomes, de 71 anos, e Le Graët, de 81, eram os dois candidatos ao lugar no órgão executivo do organismo que rege o futebol mundial, no 43.º Congresso da UEFA, a 5 de abril, em Lisboa.

Com a demissão de Le Graët, atual titular no Conselho da FIFA, Gomes vai ser o único candidato ao cargo elegível pela UEFA.