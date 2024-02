'Macaco' pode comer vegetariano mas não tem acesso a ginásio na prisão

A rotina de Fernando Madureira, conhecido por ‘Macaco’, na cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto começa cedo. Após a primeira noite de sono em prisão preventiva, de quarta para quinta-feira, o chefe da claque do FC Porto, 'Super Dragões', foi acordado pelos guardas prisionais antes das 8h00. O pequeno almoço, assim como as outras duas refeições do dia, são tomadas na cela.

A ementa servida naquele estabelecimento prisional é fornecida, à semelhança das outras cadeias do país, por uma empresa privada.

Além de um prato de carne e outro de peixe, ‘Macaco’ terá à sua escolha um prato vegetariano. Os Serviços Prisionais permitem ainda dietas com prescrição médica.

Fontes prisionais, no entanto, disseram ao CM que a qualidade da comida "é má". "A empresa contratualiza com o Estado cada refeição para os presos a pouco mais de 1 euro. Por aí se pode imaginar a qualidade", explicou uma dessas fontes.

Por outro lado, o CM apurou que a maior parte do dia (22 horas) de ‘Macaco’ na prisão é passado na cela. O regulamento prisional dá-lhe direito a apenas duas horas de recreio diárias.

Os períodos fora da cela são passados de acordo com o critério dos guardas e direção da prisão. Pelo menos durante a próxima semana, como o CM noticia esta sexta-feira, Fernando Madureira estará em total separação da restante população prisional. O espaço para recreio na cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto é pequeno, e as duas horas de contacto com a luz solar de ‘Macaco’ poderão, até, ser gozadas consecutivamente.

Referir, por fim, que a prisão em que Fernando Madureira se encontra desde quarta-feira à noite tem uma pequena sala, que funciona como ginásio. No entanto, até ser colocado junto da restante população prisional, ‘Macaco’ não terá acesso à mesma.