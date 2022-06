Fernando Santos garante rotação na Liga das Nações face a calendário "claramente exagerado"

O selecionador Fernando Santos assegurou esta quarta-feira que irá fazer uma rotação na seleção portuguesa de futebol no Grupo 2 Liga das Nações A, face ao calendário "claramente exagerado", com quatro jogos em 11 dias.

"Acho claramente exagerado [o calendário], até vocês [jornalistas]. Nunca aconteceu, penso eu, quatro jogos em 11 dias. Vamos jogar depois de uma época altamente desgastante. Haverá uma rotação clara, porque é impossível apresentar o mesmo 'onze' em quatro jogos, nem pensar", garantiu o selecionador luso, durante a conferência de imprensa de antevisão à partida de quinta-feira, frente à Espanha.

Depois de enfrentar os espanhóis, os lusos jogam duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e a 9 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.