Fernando Santos: "João Mário não vai tremer"

O João Mário não vai tremer!" A garantia é dada por Fernando Santos, quando questionado sobre a pressão dos adeptos a que o jogador português está agora sujeito. Ele que, nos últimos dias, tem sido protagonista de uma guerra entre os rivais Benfica e Sporting.O selecionador nacional acredita que a resposta por parte do médio, de 28 anos, vai ser a melhor. Opinião revelada numa entrevista à CMTV e ao Correio Sport (mais info nas páginas 2 e 3): "É garantido. Ele é muito inteligente e muito maduro. Como jogador e também enquanto pessoa. Sabe conviver com todas as situações e reagir bem a elas."