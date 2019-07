Fernando Santos nomeado para melhor treinador do mundo

Fernando Santos é um dos nomeados ao prémio de melhor treinador do mundo, segundo anunciou esta quarta-feira a FIFA. O selecionador nacional, que surge nesta lista depois da conquista da Liga das Nações, é o único português da lista, lutando pelo galardão com outros quatro selecionadores nacionais, entre os quais Tite, do Brasil. A grande dominadora desta lista, refira-se, é a Premier League, que coloca na lista os técnicos dos três primeiros classificados da temporada passada (Pep Guardiola, Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino).



O vencedor deste galardão será anunciado a 23 de setembro, numa gala a realizar em Milão.



Eis a lista de nomeados :



Djamel Belmadi (Argélia)

Didier Deschamps (França)

Marcelo Gallardo (River Plate)

Ricardo Gareca (Peru)

Pep Guardiola (Manchester City)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Fernando Santos (PORTUGAL)

Erik ten Hag (Ajax)

Tite (Brasil)