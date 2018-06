Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ferreyra chega “feliz” ao Benfica

Avançado argentino chega à Luz a custo zero mas vai ter um ordenado de dois milhões de euros anuais limpos.

Por Filipe António Ferreira | 10:04

Estou muito feliz." Estas foram as únicas palavras do argentino Facundo Ferreyra, avançado que vai representar o Benfica, ontem à chegada ao aeroporto de Lisboa.



O jogador, que chega à Luz a custo zero depois de terminar contrato com o Shakhtar, vai realizar os habituais testes médicos antes de assinar pelas águias. O contrato deve ser de cinco temporadas, com a cláusula a situar-se nos 60 milhões de euros.



O jogador vai receber por temporada qualquer coisa como dois milhões de euros limpos, o que o coloca como um dos mais bem pagos do plantel. Em cima da mesa estará também um prémio de assinatura acima dos dois milhões de euros. O Benfica completa assim as compras para a frente de ataque. As chegadas de Ferreyra e de Castillo (ver caixa em baixo) vão obrigar às saídas, muito provavelmente, do mexicano Raúl Jiménez e do suíço Haris Seferovic (ambos vão estar no Mundial da Rússia, pelo que só devem conhecer o seu futuro no próximo mês).



Facundo Ferreyra é um jogador há muito seguido pela estrutura encarnada. O argentino é visto como um clone do brasileiro Jonas. O jogador de 27 anos realizou na última temporada 42 jogos, tendo apontado 30 golos. Esteve cinco temporadas ao serviço do Shakhta Donetsk (pelo meio jogou emprestado no Newcastle).



Castillo: "vou dar a vida aqui"

"Mal soube do interesse do Benfica, o que queria era vir. É um grande clube, conhecido mundialmente, com muitos adeptos e muito falado. Nem demorei um minuto a decidir vir para cá", disse ontem Nicolás Castillo no dia em que foi confirmado como reforço do Benfica para as próximas cinco temporadas.

O avançado chileno, ex-Pumas, chega à Luz em troca de seis milhões de euros. "Quero deixar tudo em campo para vencer cada jogo e dar a vida aqui", disse o jogador de 25 anos à BTV.