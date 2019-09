Ferro e Podence não vão a jogo na partida deste sábado entre Portugal e Sérvia

Ferro e Daniel Podence foram os jogadores excluídos pelo selecionador Fernando Santos da lista final entregue à UEFA e vão falhar este sábado o encontro de Portugal na Sérvia, do grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol.Os dois jogadores são estreantes em convocatórias da seleção principal, mas já não vão poder ser utilizados em Belgrado, por decisão de Fernando Santos.O selecionador convocou 25 futebolistas, mas só pode integrar 23 na lista final que é entregue à UEFA, logo à meia-noite do dia do encontro.Por seu lado, Daniel Carriço e Renato Sanches, que estão de regresso aos trabalhos dos campeões europeus após longa ausência, integram a lista final e poderão subir ao relvado do Estádio Rajko Mitic, em Belgrado.A seleção portuguesa procura somar a primeira vitória no grupo B e relançar-se na luta pelo apuramento direto para o Euro2020.Portugal está proibido de perder, depois de ter arrancado o agrupamento com dois empates caseiros, perante a Ucrânia (0-0) e precisamente a Sérvia (1-1).A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no 'play-off', via Liga das Nações.O encontro está agendado para as 20:45 (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.