Filho de Sérgio Conceição ameaça titularidade de Marega

Francisco Conceição está a encantar no FC Porto e pode mesmo estrear-se a titular no clássico com o Sporting, agendado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, ocupando o lugar de Marega.



O filho do técnico Sérgio Conceição tem justificado a chamada à equipa principal dos dragões. O jovem avançado de 18 anos tem cumprido sempre que foi colocado em campo. Traz velocidade e repentismo ao ataque portista. Cria desequilíbrios e pratica um futebol vertical, sempre com a baliza na mira.





Sérgio Conceição não teme contestação por lançar o filho. Convocou-o pela primeira vez para a equipa principal no clássico com o Benfica (1-1). Francisco não saiu do banco, mas passou a ser presença regular nos convocados.O avançado jogou 13 minutos com o Boavista e revolucionou o jogo portista, sendo decisivo no empate (2-2). E esteve envolvido no lance que ia provocando a reviravolta no marcador. Os dragões estiveram a perder por 0-2.O técnico voltou a colocar o filho na Liga dos Campeões, frente à Juventus (triunfo por 2-1) de CR7, em que alinhou um minuto. No domingo, Francisco Conceição voltou a ser determinante, conquistando um penálti que Otávio converteu na vitória por 2-1 sobre o Marítimo. Jogou 24 minutos.O clássico com o Sporting tem um caráter decisivo. Defronta-se a melhor defesa (Sporting, com dez golos sofridos) e o melhor ataque (dragões já somam 45 golos marcados). Marega traz força, mas Francisco pode ser mais útil, com a sua velocidade e objetividade. Além disso é mais móvel e pode deambular entre o esquema de três centrais de Rúben Amorim. Certo é que fará sempre dupla com Taremi, pois o iraniano está de pedra e cal na equipa.A lesão de Evanilson também facilita a estreia do jovem avançado a titular. Por outro lado, Conceição pode poupar Marega para outras batalhas, como a Taça de Portugal (Sp. Braga) e Liga dos Campeões (Juventus) e aí, sim, vai precisar de músculo na frente de ataque. A titularidade de Francisco não criará polémicas, pois todo o grupo já se rendeu ao talento e irreverência do jovem. E Sérgio... gosta de desafios.

Polícia evita agressões entre ‘macaco’ e adeptos do Benfica

A Polícia teve de intervir, ontem no aeroporto de Lisboa, para evitar agressões entre adeptos do Benfica e ‘Macaco’, que tinha viajado num voo proveniente do Funchal.



Depois de uma troca acesa de acusações, a PSP, que não identificou ninguém, viu-se obrigada a separar o chefe da claque Super Dragões dos benfiquistas que se encontravam na zona destinada aos táxis. O cabecilha da claque portista seguiu depois para o Porto, de carro.