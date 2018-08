Filho mais novo de Cristiano Ronaldo assiste a jogo do pai pela primeira vez

Juventus defrontou Lazio no passado sábado, em Turim.

Mateo, o filho mais novo de Cristiano Ronaldo, marcou presença no último jogo do pai, em Turim. Ao colo de Georgina Rodriguez, o pequeno vestido a rigor não passou despercebido no estádio de futebol italiano.

Esta foi a primeira vez que Mateo assistiu a uma partida de futebol no estádio e fez-se acompanhar de Georgina e do pequeno Cristianinho, que já é presença habitual para ver o pai brilhar nos relvados.

Eva, irmã gémea de Mateo com um ano de idade, e Alana Martina, de apenas dez meses, não foram vistas no encontro.

A Juventus acabou por vencer a partida por duas bolas a zero, no entanto sem golos do craque português.