Filipe Soares, do Moreirense, é o jogador escolhido pela estrutura portista para colmatar a iminente transferência de Sérgio Oliveira para Itália.O médio, de 22 anos, notabilizou-se esta temporada ao serviço do clube de Moreira de Cónegos e pode voltar a um grande, depois de ter feito toda a formação no Benfica, onde foi companheiro de Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, que milita ...