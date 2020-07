"Fizeram a cama, agora deitem-se a vê-los festejar": Adeptos do Benfica deixam mensagem à equipa

"Fizeram a cama, agora deitem-se a vê-los festejar". O grupo organizado de sócios do Benfica, Diabos Vermelhos, mostrou este sábado uma frase numa ponte do eixo Norte-Sul em Lisboa com uma mensagem dura para a equipa e direção do clube que deixou escapar a liderança para o FC Porto e atravessa uma crise de resultados, que acabou por levar ao afastamento do treinador Bruno Lage.



"Esta é a nossa mensagem para o que resta do campeonato. O Sport Lisboa e Benfica e os seus objectivos centenários estão a cima de qualquer pessoa, jogador, treinador ou dirigente", pode ler-se na mensagem. "

Honrem a camisola no que falta da temporada. Ganhar a Taça de Portugal é uma obrigação!", acrescenta o grupo.

Os Diabos Vermelhos acusam ainda a polícia de repressão policial nas imediações do Estádio da Luz. "Tivemos de nos manifestar numa ponte do eixo Norte-Sul porque fomos mais uma vez vitimas de repressão policial nas imediaçõesdo Estádio da Luz em que a liberdade individual do cidadão português foi posta em causa".



O grupo refere ainda que a ação da polícia aconteceu "sob o pretexto de "prevenção contra um eventual ataque ao autocarro". "Isto é ilegal e por isso vamos avançar com uma queixa-crime junto das autoridades competentes contra a esquadra de Benfica. É interessante como a atuação policial em Lisboa é tão diferente de outras cidades, mais precisamente a do Porto", atirou o grupo.