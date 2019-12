Caiu de pé o Flamengo de Jorge Jesus na final do Mundial de Clubes. O Liverpool conquistou o troféu, mas só o conseguiu no prolongamento."O Flamengo fez um grande jogo. Defrontou só a melhor equipa do Mundo, mas isso não se notou em campo. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores e da equipa que montei. O Flamengo está no patamar das grandes equipas do Mundo", disse Jesus no final, admitindo: "É a melhor época da minha carreira. Este troféu era a cereja no topo do bolo."A divisão de forças desequilibrava, à partida, a favor dos ingleses, mas durante quase 100 minutos ficou a impressão de que os brasileiros poderiam surpreender a qualquer momento.Perto dos 90’, o árbitro assinalou penálti para o Liverpool. Mas reverteu a decisão depois de ver as imagens.No prolongamento, a fadiga apoderou-se dos jogadores do Flamengo e o Liverpool acabou por aproveitar, com um contra-ataque rápido finalizado por Firmino. Até final, Lincoln podia ter empatado, mas o Liverpool acabou por vencer o seu primeiro Mundial de Clubes.O adiamento do pagamento dos prémios pelas vitórias na Taça Libertadores e pela conquista do Brasileirão provocou mal-estar entre a comitiva do Flamengo na véspera de final deste sábado.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou ontem que vai condecorar com a Ordem do Infante Dom Henrique o treinador Jorge Jesus pelos resultados que alcançou. "Estou muito orgulhoso com essa possibilidade", disse o treinador.