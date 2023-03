Os adeptos do Flamengo estão ao rubro com a possibilidade de Jorge Jesus voltar à equipa, onde ganhou tudo o que tinha para ganhar. O treinador português do Fenerbahçe assumiu, em declarações a um jornalista brasileiro, algumas dificuldades em adaptar-se ao clima turco. "Aqui faz muito frio e tenho sofrido muito para me adaptar. Mas é preciso esperar até ao mês de maio", disse Jesus, que é o preferido para render Vítor Pereira no ‘Fla’.