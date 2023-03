Sotiris está a fazer um esforço para convencer Rúben Amorim a ficar com ele na próxima época e esta sexta-feira deu início à goleada do Sporting sobre o Vilafranquense, equipa da II Liga, por 7-0.



O médio grego contratado no verão ao Panathinaikos custou quatro milhões de euros e não tem sido opção.









Ver comentários