Florentino Pérez a recuperar de operação a um pulmão

O presidente do Real Madrid Florentino Pérez foi operado com sucesso, esta terça-feira de manhã, para retirar um nódulo de um dos pulmões.A operação, que já estava marcada para esta terça-feira, teve lugar no Hospital Universitário de Majadahonda, em Espanha, e foi concluída por volta das 11h30 da manhã (10h30 em Portugal), com prognóstico positivo para o presidente do Real Madrid, que não acompanhou a equipa na viagem a Leipzig, para a penúltima ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.Florentino, de 75 anos, terá de descansar e recuperar durante alguns dias antes de voltar ao trabalho diário no clube.