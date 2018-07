Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francisco Geraldes emprestado ao Eintracht Frankfurt

Jogador português segue para a Alemanha sem opção de compra.

23:40

O futebolista Francisco Geraldes foi emprestado pelo Sporting aos alemães do Eintracht Frankfurt por uma temporada, sem opção de compra, revelou esta quarta-feira fonte "leonina".



Segundo aquela fonte, o médio formado na Academia de Alcochete tem pressionado nas últimas semanas o treinador José Peseiro para o deixar sair para o Eintracht de Frankfurt, argumentando que quer jogar regularmente e por entender que dificilmente isso acontecerá, consumado que foi o regresso de Bruno Fernandes.



O Eintracht de Frankfurt conta nas suas fileiras com outro jogador português, o ponta de lança Gonçalo Paciência, contratado neste verão ao FC Porto por três milhões de euros.



Este será o terceiro empréstimo de Francisco Geraldes, depois do Moreirense e do Rio Ave nas duas últimas épocas.