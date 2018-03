Diretor de comunicação dos dragões aborda alegada denúncia anónima que terá dado entrada na PGR.

10:57

Pronto, fomos apanhados. Agora só falta descobrirem outros jogos. Ou vocês não acharam suspeitos aqueles penáltis do Jardel e do Luisão? Estavam comprados, há transferências bancárias com toda a certeza. Agora a sério, e que tal notícias sobre o clube investigado por corrupção? pic.twitter.com/xELIElTwkz — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 1 de março de 2018

Francisco J. Marques reagiu, através da sua conta de Twitter, à notícia que esta quinta-feira dá conta da Procuradoria-Geral da República (PGR) ter recebido uma denúncia anónima de atos de corrupção e fraude da segunda parte do jogo entre o Estoril e o FC Porto."Pronto, fomos apanhados. Agora só falta descobrirem outros jogos. Ou vocês não acharam suspeitos aqueles penáltis do Jardel e do Luisão? Estavam comprados, há transferências bancárias com toda a certeza. Agora a sério, e que tal notícias sobre o clube investigado por corrupção?", escreveu naquela rede social.