Frederico Varandas avisou duas semanas antes sobre preços dos bilhetes para o clássico

O adepto comum do FC Porto descobriu na passada sexta-feira, quando chegou às bilheteiras do Dragão, que em vez de um preço reduzido teria de pagar o máximo previsto no regulamento da Liga de Clubes para assistir ao clássico com o Sporting, em Alvalade, no dia 5 de janeiro. Mas o clube portista já sabia há vários dias desse aumento."O presidente do Sporting enviou um email, há cerca de duas semanas, a avisar que ia terminar com o protocolo" que tinha com o FC Porto para os jogos entre as duas equipas, que estipulava um preço dos bilhetes para os adeptos visitantes abaixo da tabela. Quem o garante aoé Fernando Madureira, chefe dos Super Dragões.A entrada para o clássico para os adeptos portistas custou 31 euros e não os 25 antes acordados pelos dois clubes. A subida do preço não impediu que os pouco mais de 2500 ingressos à venda no Dragão tivessem esgotado durante este domingo.Como oavançou, a decisão de acabar com os bilhetes mais baratos partiu de Frederico Varandas e está relacionada com o conflito com a Juventude Leonina e o Diretivo Ultras XXI. "O presidente entendeu que as pessoas beneficiadas por esse acordo eram 99,9% das claques", revelou aofonte do Sporting, acrescentando que, "uma vez que o protocolo com esses grupos de adeptos já não está em vigor, não faz sentido o clube estar a financiá-los indiretamente" quando se realizar a deslocação ao Dragão na 2ª volta - os adeptos leoninos vão pagar 31 euros em vez de 25."É uma decisão que vai prejudicar todos os adeptos e, no fundo, os clubes", lamentou Fernando Madureira.A Socas Investment avançou com um pedido de insolvência da Sporting SAD devido ao não pagamento de uma dívida relacionada com a intermediação de jogadores. Como ainda não foi notificado, o clube de Alvalade não reage. Mas osabe que um dos motivos para a Socas avançar para tribunal é a diferença de valores.A empresa do agente José Fouto reclama 2,8 milhões em comissões de negócios envolvendo Piccini, Nani e William Carvalho, mas no último relatório trimestral a SAD leonina só reconhece uma dívida de 1,193 milhões.