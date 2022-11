Frederico Varandas marcou esta quarta-feira presença na Academia de Alcochete, num claro sinal de apoio ao treinador Rúben Amorim, depois do desaire do Sporting na Liga dos Campeões, em que se viu relegado para o play-off da Liga Europa, após a derrota diante do Eintracht Frankfurt (1-2).



O presidente dos leões tem feito questão de estar junto da equipa após os jogos, quer sejam vitórias ou derrotas, mas esta quarta-feira a sua presença teve um significado diferente, já que aconteceu após a equipa ter desperdiçado a oportunidade de continuar na Champions.









Ver comentários