"Fui violada 400 vezes pelo meu treinador": ex-promessa do ténis francês confessa horror vivido em estágio

Os franceses estão em choque com o demolidor testemunho de Angélique Cauchy, uma antiga promessa do ténis que foi vítima de agressões sexuais por parte do seu treinador, Andrew Gueddes, quando tinha apenas 12 anos. O técnico já foi condenado a 18 anos de prisão, mas esta semana a antiga tenista testemunhou diante de uma comissão de investigação que procura falhas nas federações do país, depois de terem sido revelados mais episódios de abusos e agressões sexuais.



"Fui violada quase 400 vezes pelo meu treinador durante dois anos", disse Cauchy, recordando um estágio de 15 dias em La Baule. "Vivi as piores semanas da minha vida, ele violava-me três vezes por dia. Na primeira noite pediu-me para ir ao quarto dele e eu não fui. Então veio ao meu. Foi pior. Estava presa, não podia sair quando queria."





A antiga jogadora, na altura apenas uma criança, recorda o medo que sentiu. "Eram 13 os passos que me separavam do quarto dele...""Começou por me agredir verbalmente. Tentei defender-me e pedia-lhe que parasse, repetindo dia após dia 'não me toque, isto não está bem, não quero'. Mas ele respondia 'não te preocupes, isto acontece muitas vezes entre os treinadores e as alunas'. Mas eu não queria, ele tinha a idade da minha mãe...", prosseguiu.A antiga tenista, agora com 36 anos, recordou que Andrew Gueddes lhe dizia que tinha SIDA. "Vivi entre os 13 e os 18 anos a pensar que tinha SIDA. Pensei muitas vezes em suicidar-me, violou-me três vezes por dia! Vivi um pesadelo que arruinou a minha carreira."Cauchy garante que as pessoas do ténis sabiam o que estava a acontecer. "No mundo do ténis sabia-se que ele não era correto com as raparigas. Às vezes diziam-me 'sim, está com esta ou saiu com aquela'. Mas aos 38 anos não sais com uma miúda de 15 e muito menos a violas! Uma mulher avisou o presidente do clube, ao que ele respondeu 'sim, mas ele traz-nos títulos'.