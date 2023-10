Futebolista Pepe apoia bolsa de investigação na área da saúde

O futebolista português Pepe vai dar o nome e apoiar com 18.000 euros uma bolsa de investigação que tem como objetivo estimular o "talento científico" no setor da saúde, anunciou esta quarta-feira o laboratório associado RISE.

A Bolsa Pepe, que terá a duração de 12 meses, visa estimular "linhas de investigação vinculadas com as ciências cardiovasculares, oncologia, doenças inflamatórias e degenerativas, políticas de saúde, tecnologia e transformação digital, assim como saúde comunitária e desafio sociais", explica o RISE (Rede de Investigação em Saúde), em comunicado.

O RISE acrescenta que o apoio do defesa do FC Porto tem também como objetivo "incentivar patrocínios" na área "através de uma figura de referência do desporto", porque "em Portugal ainda existe pouco patrocínio para a investigação que não venha de financiamento estatal".

Em declaração divulgadas pelo RISE, o primeiro grande Laboratório Associado dedicado especificamente à investigação clínica e de translação em Portugal, o jogador, de 40 anos, garantiu ser "uma honra" associar-se a um prémio "que financia e apoia a investigação científica em Portugal".