Santa Casa Neurociências premiou investigações científicas na área das Neurociências

Prémio Melo e Castro: investigação da medula espinhal

Atribuído este ano a Mónica Mendes de Sousa e à sua equipa de investigação do i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, pelo projeto “TARGET: Traduzir a capacidade regenerativa de Acomys”. As lesões da medula espinhal são condições médicas sem opções terapêuticas eficazes. Os principais obstáculos para o tratamento destas condições são a formação de uma cicatriz no local da lesão e a incapacidade dos neurónios adultos regenerarem.

O grupo de Regeneração Nervosa do i3S descobriu recentemente, com o apoio da Santa Casa e da Wings for Life, que o ratinho espinhoso africano (Acomys) é capaz de regenerar e recuperar a função após uma lesão completa da medula espinhal, sendo uma exceção única nos mamíferos. O projeto TARGET pretende continuar a desvendar os mecanismos subjacentes à capacidade regenerativa da medula espinhal de Acomys. Para isso, irá ser comparada a resposta do Acomys à lesão medular com a do ratinho comum (uma espécie sem capacidade regenerativa. O conhecimento adquirido nesta análise irá permitir modificar o ambiente da medula espinhal e os neurónios do ratinho comum, por forma a tornar esta espécie capaz de regenerar. Este poderá ser um ponto de partida para o desenvolvimento de novas terapias para doentes com lesão medular.