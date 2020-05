Futebolistas indignados com regras da Direção-Geral da Saúde

Três jogadores do FC Porto e um do Sporting deram o mote na noite de domingo.Esta segunda-feira mais alguns o fizeram, embora de forma velada e sem querer dar a cara, apurou oAo final do dia, foi a vez de Pinto da Costa se juntar ao coro de críticas ao Código de Conduta elaborado pela Direção-Geral de Saúde, documento que define as regras e condições para o regresso do futebol.Futebolistas como Danilo, Soares e Zé Luís (todos do FC Porto) e Francisco Geraldes (Sporting) mostraram publicamente discordância sobre o facto de o referido código atribuir aos atletas responsabilização sobre a possibilidade de ficarem infetados. Há vários pontos criticados, no documento, como a liberdade de movimentos dos atletas fora dos estádios (só podem circular entre os estádios e as suas casas), mas o primeiro é o que gera maior controvérsia.E reza assim: "A FPF, a Liga Portugal, os clubes participantes na Liga NOS e os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infeção por SARS-CoV-2 e de Covid-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública". Para haver futebol, os jogadores terão de assinar este documento.Esta segunda-feira, Graça Feitas respondeu às críticas: "Tem de haver um consenso, um código aceite pelas partes envolvidas, em que todos tenham consciência da situação", disse a diretora-geral de Saúde. Graça Freitas compara código de conduta ao "consentimento informado" que se assina antes de uma cirurgia. "Estão a informar-nos dos riscos, damos o nosso consentimento, não estamos a desresponsabilizar todos os outros intervenientes no processo", explicou.Segundo apurou o, a DGS não admite o cenário de recuar nas exigências.Nenhum estádio da I Liga está afastado da possibilidade de receber jogos da competição, garantiu aofonte próxima da Liga de Clubes."Não há nada fechado.Neste momento, para a Liga, todos poderão acolher os jogos", afirma a mesma fonte, que explica: "Os estádios são vistoriados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e esta entidade é que terá de se pronunciar sobre as condições que cada um reúne".