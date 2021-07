Futuro de Jorge Jesus no acesso à Liga dos Campeões nas mãos de Rui Vitória

Histórico dos 21 confrontos entre Jesus e Rui Vitória

O sorteio realizado ontem colocou o Spartak Moscovo no caminho do Benfica na 3ª pré-eliminatória de acesso à Champions. Jorge Jesus vai enfrentar Rui Vitória, que terá uma palavra decisiva no futuro do antigo rival.Jorge Jesus sabe que está obrigado a garantir a entrada na liga milionária. Depois de ter falhado o apuramento na época passada - o PAOK afastou as águias precisamente nesta fase -, o clube da Luz não se pode dar ao luxo de ficar um segundo ano seguido sem os muitos milhões da Liga dos Campeões.