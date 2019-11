'Gabigol' e Bruno Henrique: A dupla de sonho do Flamengo que tem melhores números que Messi e Suárez

Para já superam os resultados de Messi e Suárez que em três competições conseguiram marcar 61 golos, oito a menos que Gabigol e Bruno que conquistaram 69 golos em três competições.

Bruno Henrique marcaram, juntos, 12 golos na Taça Libertadores deste ano e são a arma de Jesus na conquista para a vitória do 'Mengão', escreve o jornal peruano El Comercio.Para já superam os resultados de Messi e Suárez que em três competições conseguiram marcar 61 golos, oito a menos que Gabigol e Bruno que conquistaram 69 golos em três competições.

'Gabigol' e Bruno Henrique são a antítese um do outro mas juntos são a dupla que promete fazer sorrir os brasileiros. Um é extrovertido e atira para vencer, o outro é mais reservado e mostra-se sempre muito calmo. Fora do campo seguem vidas opostas, mas no relvado fazem a melhor dupla do Flamengo.Gabriel Barbosa e

Os dois são temidos pelos adeptos argentinos e a esperança dos brasileiros. Com números estratosféricos, a dupla chega à final da Taça Libertadores 2019 este sábado, 23 de novembro no Estádio Monumental.