Gaitán está certo no Sp. Braga

Gaitán está confirmado no Sp. Braga, garantiu esta quinta-feira ao CM fonte próxima do departamento de futebol bracarense. O internacional argentino vai assinar contrato por uma época, mais outra de opção.



O esquerdino terminou a ligação com os franceses do Lille, era um jogador livre, tinha convites de vários quadrantes, nomeadamente da Rússia e de países árabes, mas optou pelos bracarenses, que lhe propuseram um projeto ambicioso no ano em que o clube comemora o centenário. Gaitán assinará no início da próxima semana um contrato que inclui objetivos, estando a apresentação prevista para terça-feira.

