SC Braga quer mais reforços além de Gaitán

O Sp. Braga, para lá de Gaitán, de 32 anos, quer contratar mais jogadores para reforçar a equipa que Carlos Carvalhal vai dirigir no ano do centenário do clube, confirmou aofonte próxima do futebol dos minhotos.Gaitán, antigo futebolista do Benfica e que terminou contrato com os franceses do Lille, estará em Braga na próxima semana para assinar e ser apresentado pelos arsenalistas. Neste momento, falta limar algumas arestas, nomeadamente o tempo de duração do contrato (uma época com outra de opção ou duas temporadas) com o internacional argentino.Gaitán, que não quis regressar à China, teve propostas da Rússia e de alguns clube árabes, por montantes mais aliciantes. Mas o projeto que lhe apresentou o presidente do Sp. Braga, ou seja, a criação de uma equipa muito competitiva e a presença na fase de grupos da Liga Europa fizeram o extremo aceitar desde logo o desafio que lhe lançou António Salvador para o regresso à Liga portuguesa, na qual alinhou durante seis temporadas, sempre com a camisola do clube da Luz.Os bracarenses, em ano de centenário, não deixam de sonhar com a conquista do título, embora reconheçam que as dificuldades ganharão outra dimensão, considerando o forte investimento que, provavelmente, o Benfica irá fazer. É por isso que os minhotos, que já contrataram Schettine, Iuri Medeiros, Castro, Zé Carlos e Al Musrati querem ainda mais reforços, sendo que um deles – considerado caro para os cofres do clube – poderá ser Taremi (Rio Ave). Neste caso, entra na equação Paulinho. Se o avançado sair, o que a acontecer será pelos 30 milhões que quer Salvador, como oescreveu, a opção pelo iraniano ganharia força.