Galeno promete um FC Porto a "falhar menos" em Barcelona do que no jogo no Dragão

O futebolista Galeno prometeu esta segunda-feira um FC Porto empenhado em "dar o máximo" para poder vencer terça-feira na visita ao FC Barcelona, na Liga dos Campeões, confiando numa "grande noite" dos 'dragões' na Catalunha.

"Não vai ser um jogo fácil, mas vamos tentar cumprir com o trabalho de casa e fazer um grande desafio, todos focados. Espero que tenhamos uma grande noite", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da quinta jornada do Grupo H.

FC Barcelona e FC Porto lideram a 'poule' com os mesmos nove pontos em 12 possíveis, seguidos dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, com seis, e que os portugueses recebem na sexta e última ronda, enquanto os belgas do Antuérpia estão ainda a 'zeros'.

Galeno espera fazer, "se possível, melhor" do que o desempenho coletivo no Estádio do Dragão, em que os lusos dominaram nas estatísticas, contudo acabaram derrotados, por 1-0, confiando que a sua equipa vai "entrar a jogar olhos nos olhos" com os catalães.

"Quem não marca, sofre. Vamos estar todos focados e falhar menos. Fizemos um grande jogo no Porto, mas precisamos melhorar. Vai ser muito difícil, porém vamos entrar a jogar olhos nos olhos, dar o máximo e termos uma grande noite", sublinhou.

O luso-brasileiro tem sido mais decisivo na Liga dos Campeões do que na Liga portuguesa, assumindo que se tratam de competições diferentes e que tem beneficiado dos maiores "espaços" que pode explorar na prova da UEFA, em que existe maior equilíbrio entre os antagonistas.

Desvalorizou ainda o facto de a partida se disputar no Estádio Olímpico de Montjuic, uma vez que o Camp Nou está em trabalhos de remodelação, assegurando que, qualquer que seja o palco, o grupo de trabalho portista "vai dar sempre o máximo".

Questionado se a sua chamada à seleção - de Brasil ou de Portugal - poderá estar para breve, à semelhança do que aconteceu com o seu colega Pepê, que se estreou recentemente pela 'canarinha', disse estar focado somente no FC Porto e no importante desafio da 'Champions'.

Se conseguir melhor resultado do que o Shakhtar Donetsk, o FC Porto pode assegurar o 14.º apuramento da história para a fase seguinte.

O FC Porto foi campeão da Europa em 1987 e 2004, enquanto o FC Barcelona levantou o troféu em 1992, 2006, 2009, 2011 e 2015.

O desafio de terça-feira, no Estádio Olímpico de Montjuic, vai ser arbitrado pelo italiano Daniele Orsato, a partir das 20h00 (horas de Lisboa).