Gelson Fernandes anuncia abandono da seleção suíça

Futebolista internacional suíço, com 31 anos e de origem cabo-verdiana, passou pelo Sporting.

Por Lusa | 14:28

O futebolista internacional suíço Gelson Fernandes, de origem cabo-verdiana e que passou pelo Sporting, anunciou esta terça-feira o abandono da seleção, aos 31 anos, depois de ter competido no Mundial2018.



"É tempo de anunciar o fim da minha carreira internacional, e deixar assim lugar para uma nova geração, que, seguramente, nos dará muitas alegrias e emoções", escreveu o jogador na sua conta na rede social Twitter.



Gelson Fernandes, que conta 67 internacionalizações, iniciou a carreira no Sion, mas representou ainda Manchester City, Saint-Etienne, Chievo, Leicester, Udinese, Sporting, Friburgo, Rennes, e, atualmente, o Eintracht Frankfurt.



O anúncio do abandono da seleção helvética por parte de Gelson seguiu-se ao de Valon Behrami, da Udinese, na segunda-feira.