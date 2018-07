Battaglia regressa ao Sporting

Jogador argentino que rescindiu após ataque de Alcochete está de volta aos leões.

17:25

Rodrigo Battaglia está de regresso ao Sporting. O jogador argentino, que foi um dos nove que rescindir contrato com o Sporting após os ataques ao plantel em Alcochete está de regresso a Alvalade.O próprio clube anunciou a (re) contratação do médio num comunicado enviado à CMVM. No texto, lê-se que a SAD leonina "e o jogador Rodrigo Andrés Battaglia acordaram em celebrar, na presente data, um novo contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, tendo sido fixada uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros".Com este acordo, Rafael Leão e Rúben Ribeiro são agora os únicos dos nove a não ter o seu futuro definido. Patrício, William, Podence e Gelson assinaram por outros clubes, Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia voltaram a Alvalade.