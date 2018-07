Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peseiro faz ultimato a Leão e Battaglia

Treinador do Sporting quer esperar até domingo para que os dois processos estejam resolvidos.

Por André Ferreira | 09:52

"Não podemos esperar mais tempo. Até ao próximo domingo [amanhã] tem de estar resolvido." O ultimato foi deixado por José Peseiro para que os processos de Battaglia e Rafael Leão fiquem resolvidos.



"São jogadores com potencial, com capacidade. Se vierem são bem-vindos. Quer o Leão quer o Battaglia [rescindiram após o ataque em Alcochete] têm de perceber que o clube está a fazer um esforço para regressarem, têm de respeitar. Estamos a perder algum tempo à espera que se resolvam. É preciso que do lado de lá percebam a perseverança e paciência de quem está a comandar o clube", apontou o treinador.



Para além da resolução destes dois processos, José Peseiro deixou ainda a certeza de que os leões estão no mercado à procura de jogador para a posição oito e outro para a posição mais recuada do meio-campo. "Todos os jogadores que queremos para a nossa equipa são jogadores para jogar como primeiras opções", explicou o técnico na antevisão do jogo de apresentação, hoje, em Alvalade, frente ao Marselha (20h30).



Badelj esteve perto de assinar pelo Sporting, mas acabou por rumar à Lazio. Peseiro confirmou que Badelj foi um alvo perdido. "Era daqueles que fazia parte dos que estavam referenciados, mas não assinou. Não vale a pena continuar a falar dele", frisou o treinador que garantiu não estar "intimidado" quanto ao atraso dos leões na preparação para a nova época.



Sporting faz queixa à fifa de Gelson

O Sporting comunicou ter avançado com uma queixa na FIFA contra Gelson Martins e contra o At. Madrid, devido ao "inaceitável comportamento" do clube espanhol na contratação do avançado, pedindo ainda sanções para o jogador e para o emblema.



"Geraldes pediu para sair"

Peseiro deixou claro que Francisco Geraldes foi emprestado ao Eintracht Frankfurt porque "pediu para sair". "Falámos com ele várias vezes e explicámos a importância de ele ficar. E o Francisco, não uma, nem duas ou três vezes, disse que queria ir jogar num sítio onde teria mais possibilidades", frisou.