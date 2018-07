Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho lança apelo: "Não mexam em mais nada até 8 de setembro"

Antigo presidente do Sporting deixa críticas à atual liderança do clube de Alvalade.

Bruno de Carvalho voltou esta sexta-feira a recorrer ao Facebook para falar sobre a atualidade do futebol do Sporting, pedindo para que a atual Comissão de Gestão não proceda a mais nenhuma alteração no plantel, de forma a deixar essa responsabilidade para quem assumir a liderança do clube após as eleições de 8 de setembro.



Numa longa publicação, BdC criticou aquilo que apelida de "discurso derrotista e sem glória", lembrando que o Sporting tinha "treinador, equipa médica, plantel e alvos em fim de negociação" antes da chegada de Sousa Cintra e Artur Torres Pereira.



De resto, o antigo presidente dos leões pede para que se parem também as cedências que têm sido feitas pelo Sporting, elencando ainda o plantel que, no seu entender, deve ficar até às eleições.



Leia a publicação:

Gostava de poder evitar falar sobre actos da actual gestão mas, em nome dos Superiores interesses do Sporting Clube de Portugal tenho que voltar a dar o corpo às balas, tenho que falar,



Parem!!!



Tudo tem os seus limites, mesmo a ignorância.



Que raio significam discursos sobre "partir atrás dos rivais", "que iremos fazer o melhor possível..."?! Que discurso derrotista e sem Glória!



Tinhamos treinador, equipa médica, plantel e alvos em fim de negociação. Tínhamos pré-temporada adequada fechada, jogos de treino definidos, jogo dos 5 Violinos e de apresentação fechados.



Dos três Grandes éramos o Clube que estava mais adiantado na organização, apesar de estarmos debaixo de fogo da comunicação social e de interesses financeiros.



Temos que parar este discurso do "coitadinho" e de apontar o dedo a atletas como Geraldes, por não quererem ficar por já terem percebido que vão ser postos, outra vez, de lado com contratações inúteis que só servem para manipular a opinião pública. Durante três anos vivi essa estratégia, e constatei, na primeira pessoa, que não resulta. Este ano o Sporting Clube de Portugal deverá voltar ao projecto inicial: uma equipa com talento, prata da casa, jogadores a contratar que sejam realmente necessários e úteis, e, acima de tudo, um balneário com Atitude e Compromisso!



É confrangedor assistir o discurso que estão a "servir" aos atletas! Voltámos a 2012!



Parem!!!



Queremos um Sporting CP campeão, e vamos tê-lo, mas temos compromissos financeiros com os nossos credores bancários que não temos necessidade de falhar!



O Sporting CP exige a todos responsabilidade e serenidade.



Não se podem andar a rescindir com pessoas só porque foi outro a contratar, ou a sair fora do plano já idealizado só para tentar influenciar eleições. O Sporting CP merece profissionalismo e dedicação. Não merece aproveitamentos ou manipulações.



1. Chega de desrespeitar os atletas que ficaram;



2. Nenhum jogador tem justa causa, nem o problema era o presidente. Está claro para os Sportinguistas que muitos atletas queriam apenas sair e outros queriam melhorias salariais;



3. Chega de empréstimos e de cedências de jogadores que estavam no plantel da nova época, por serem necessários;



4. Mantenham o plano que já estava definido, e não mexam em mais nada até dia 8 de Setembro:



GR

Max

Salin

Viviano



Fechado



DE

Lumor

Escolha entre Jonathan e Jefferson se este aceitar colocar mais um ano de contracto

Ou

Terminar a negociação por mim começada com Fábio Coentrão



E como Acuna também faz de DE



Fechado



DD

Bruno Gaspar

Ristovsky



Fechado



DC

Coates

Mathieu com a renovação já acordada

André Pinto

Marcelo



Fechado



M6

Palhinha

Petrovic ou novo já identificado

Misic



Na possível saida de Petrovic já estava identificado e negociado em grande n 6/8



Fechado



M8/M10

Wendell

Francisco Geraldes

Novo já identificado que faz de 6/8

Matheus Oliveira

Bruno César

Ryan Guald

Agora voltou Bruno Fernandes



Fechado



Alas

Nani

Acuna

Matheus Pereira

Raphinha



Fechado



Avançados



Montero

Novo que ja estava negociado

Mané



Doumbia

Slimani em negociação

Agora voltou Bas Dost



Fechado



E uma equipa de Sub 23 que estava fechada, cheia de talento, em todas as posições, pronto a ser usado na equipa principal sempre que necessário.



5. Não podemos passar os 75 milhões de custos no futebol esta época, e podemos ser campeões assim mesmo.



Tudo estava assegurado: uma grande equipa para lutar por todos os títulos que vamos disputar, um grande ambiente no balneário, uma Atitude e Compromisso total dos atletas e a sustentabilidade financeira!



Por favor deixem o próximo legitimado Presidente tomar decisões diferentes se for caso disso assumindo a respectiva responsabilidade.



Viva o Sporting Clube de Portugal!