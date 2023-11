Geny Catamo foi esta quinta-feira reintegrado no plantel do Sporting e já é opção para o jogo da Taça de Portugal com o Dumiense no domingo, apurou o Correio da Manhã.



O moçambicano de 22 anos esteve afastado da equipa e fez parte dos boletins clínicos, com uma lesão que não foi especificada pelo clube.









