Gil Vicente vence em Portimão por 1-0

O Gil Vicente somou a segunda vitória consecutiva neste início de campeonato, após ter vencido, este domingo, o Portimonense (0-1), numa tarde cujo desempenho dos jogadores sofreu alguns condicionamentos devido às altas temperaturas que se fizeram sentir durante praticamente todos os 90 minutos.A primeira equipa a acusar os mais de 35 graus que o termómetro marcava em Portimão foi o Gil Vicente. Os nortenhos não tiveram qualquer remate registado até ao intervalo, mas conseguiram lutar para evitar o ascendente ofensivo dos pupilos de Paulo Sérgio, que somaram sete remates. Até então, o destaque ia para o avançado Beto, que não deu tréguas aos defesas contrários.Na segunda parte tudo mudou. Enquanto as oportunidades dos algarvios iam sendo cada vez mais tímidas, o Gil Vicente aproveitou e, no segundo remate do jogo, conseguiu chegar à vantagem. Aos 60’, o atacante Samuel Lino arrancou do seu meio-campo com a bola nos pés e, perante uma grande passividade da defesa alvinegra, seguiu até à área algarvia onde rematou certeiro para o fundo das redes de Samuel Portugal.O Portimonense tentou reagir à desvantagem, mas as oportunidades não se materializavam e a falta de eficácia acabou por significar a derrota.