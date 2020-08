Gilberto é o primeiro reforço de Jorge Jesus no Benfica

O primeiro reforço do Benfica na era Jesus vem do Brasil. Chama-se Gilberto, é lateral-direito e vestia a camisola do rival do Flamengo, o Fluminense, noticiou ontem em primeira mão oO defesa carioca, de 27 anos, já está de malas aviadas para viajar até Lisboa e submeter-se aos exames médicos antes de assinar contrato pelo Benfica. Três milhões de euros por um contrato de cinco temporadas é o que, em princípio, ficará escrito no vínculo com o futebolista que custara ao Fluminense, por 50 por cento do passe, cerca de 80 mil euros, em dezembro de 2019, altura em que terminou a ligação à Fiorentina para se tornar definitivamente jogador dos tricolores.Jorge Jesus tinha Gilberto debaixo de olho. O novo treinador encarnado conhece bem o atleta, nomeadamente dos confrontos Fla-Flu.Gilberto vestiu a camisola do Fluminense em 103 jogos, sendo titular em 102. Viu por 13 vezes o cartão amarelo e numa circunstância o vermelho. Desde a estreia no clube carioca, em janeiro de 2018, apontou 11 golos, venceu em 44 ocasiões, empatou em 26 e perdeu em 33.Domingo, se tudo correr como o perspetivado, o futuro jogador do Benfica já não deverá alinhar pelo Fluminense na partida com o Grêmio, naronda inaugural do Brasileirão.Gilberto Morais Júnior nasceu em 7 de março de 1993 no Rio de Janeiro e mede 1,79 metros. O defesa-direito, que começou no Centro de Futebol Zico do Rio, representou o Botafogo, Internacional, Vasco da Gama, Verona (Serie A), Latina (segunda divisão italiana) e Fiorentina, clube que o teve emprestado desde 2015 até dezembro de 2019.