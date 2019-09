Golo de bicicleta à Juve melhor que sexo? Cristiano Ronaldo garante que com Georgina não

"O golo à Juventus é o meu favorito. De longe... Tecnicamente é complicado fazer aquilo. Tentei marcar este golo durante muitos anos. Tenho tantos e nunca tinha conseguido. Foi fenomenal. Um golo lindo, de bicicleta. Acho que nunca tinha visto um golo de bicicleta assim. A forma como saltei, contra o Buffon, contra a Juventus na Champions... Provavelmente um dos melhores de sempre. Melhor do que sexo? Com a minha Gio, não", disse entre risos.

Cristiano Ronaldo revelou em entrevista a Piers Morgan ao canal de televisão britânico ITV qual era o seu golo favorito.O craque português afirma que o golo de bicicleta à Juve é "de longe" o seu favorito, mas brincou revelando que não é melhor do que sexo com Georgina.Cristiano Ronaldo revelou ainda nesta entrevista que quer encontrar as mulheres que lhe davam sobras no McDonald's nos momentos difíceis pelos quais passou em miúdo