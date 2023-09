Cristiano Ronaldo é baixa na seleção nacional para o jogo de segunda-feira (19h45) frente ao Luxemburgo, no Estádio Algarve. Uma situação que abre as portas da titularidade a Gonçalo Ramos no encontro da sexta jornada da fase de qualificação para o Europeu.









A entrada do avançado do PSG, contudo, não deverá ser a única alteração no onze inicial, relativamente ao jogo com a Eslováquia. Isto porque o selecionador, Roberto Martínez, poderá, neste encontro, regressar ao sistema de três centrais, o que implica duas ou três alterações.

Portugal tem cinco vitórias em cinco jogos e caso ganhe este jogo frente ao atual terceiro classificado do grupo estende uma passadeira rumo à qualificação para a fase final do Campeonato da Europa.