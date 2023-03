Gosens falha jogo do Inter no Porto

O internacional alemão Robin Gosens vai falhar devido a lesão o duelo de terça-feira do Inter Milão com o FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, anunciou esta segunda-feira o emblema italiano.

Numa nota publicada no seu site oficial, o Inter explicou que o lateral esquerdo tem um problema muscular e que voltará a ser reavaliado nos próximos dias, falhando assim a deslocação do vice-campeão italiano ao Porto.

Gosens, de 28 anos, leva esta temporada 33 jogos e dois golos em todas as provas pela formação de Milão.

O defesa nascido nos Países Baixos, mas internacional alemão, está a cumprir a sua segunda temporada no Inter, depois de na segunda metade de 2021/22 ter estado emprestado pela Atalanta.

Gosens chegou à equipa de Bérgamo em 2017/18 após passagens pelo Heracles, Dordrecht e Vitesse, todos emblemas dos Países Baixos.

O FC Porto-Inter está agendado para as 20h00, no Estádio do Dragão. Na primeira mão, o Inter venceu por 1-0.