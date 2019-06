Guarda-redes Buffon assume interesse do FC Porto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Gianluigi Buffon confirmou este domingo o interesse do FC Porto, numa entrevista ao jornal italiano ‘Corriere dello Sport’. O guarda-redes admitiu, no entanto, que o futuro ainda está em aberto. "Existe o interesse do FC Porto, mas não está no topo das minhas preferências", disse o guardião de 41 anos.Pendurar as luvas não faz parte dos planos de Buffon que assume até a possibilidade de parar durante um ano. "Está tudo ... < br />