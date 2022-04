O FC Porto prepara-se para avançar para a contratação do jovem guarda-redes angolano Vicente Pedro, de apenas 18 anos, apurou o Correio da Manhã.



Vicente Pedro alinha no Petro de Luanda. Treina com a equipa principal, mas joga pela equipa B. É já considerado uma das grandes promessas do futebol angolano.









