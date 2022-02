Guerra aberta entre Sporting e FC Porto no rescaldo da batalha campal do Clássico

O Sporting vai avançar com uma queixa-crime contra Vítor Baía, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira na sequência dos incidentes verificados após o final do clássico que opôs os leões ao FC Porto (2-2) no Dragão. Em causa estão três crimes e a moldura penal é de 1 a 8 anos de prisão.Os leões acusam, em comunicado, que o presidente Frederico Varandas foi alvo de "agressões verbais e tentativas de agressão física por parte de Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, Sérgio Conceição, treinador da equipa, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube".