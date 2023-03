Haaland marca cinco e iguala registos históricos de Luiz Adriano e Messi na 'Champions'

O norueguês Erling Haaland tornou-se esta terça-feira o terceiro futebolista da história a marcar cinco golos num jogo da Liga dos Campeões, na goleada do Manchester City diante do Leipzig (7-0), na segunda mão dos 'oitavos'.

Além de se ter isolado na liderança dos melhores marcadores da 'Champions' 2022/23, com 10 tentos, o avançado, de 22 anos, que marcou aos 22, de grande penalidade, 24, 45+2, 53 e 57 minutos, assinou uma 'manita' que lhe permitiu igualar o brasileiro Luiz Adriano e o argentino Lionel Messi, que partilhavam a marca desde a década passada.

O brasileiro, de 35 anos, atualmente ao serviço do Internacional, tinha marcado cinco golos em 21 de outubro de 2014, pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk, na goleada sobre o BATE Borisov (7-0) na fase de grupos da edição 2014/2015.

Antes, já o argentino tinha alcançado esse recorde, pelo FC Barcelona, em 07 de março de 2012, numa robusta vitória sobre o Bayer Leverkusen (7-1), na segunda mão dos oitavos de final da competição de 2011/12.

Haaland chegou a almejar tornar-se o primeiro jogador na história da 'Champions' (ou seja, desde 1992/93) a fazer seis golos num jogo, mas o técnico Pep Guardiola optou por retirá-lo de campo aos 63 minutos, para lançar o argentino Julian Álvarez.

Com 33 golos em 25 encontros da prova 'milionária', Haaland tornou-se também no jogador que precisou de menos jogos para atingir as três dezenas de tentos na Liga dos Campeões, bem como o mais jovem a alcançar aquela marca -- com 22 anos e 236 dias -, sendo que, além dos 10 pelos 'citizens', já contava 13 pelo Borussia Dortmund e 10 pelo Salzburgo.

O avançado conta agora com 39 golos em 36 partidas oficiais pelo Manchester City, que o contratou no arranque da temporada ao Borussia Dortmund.

Gündogan e De Bruyne assinaram os outros golos da vitória do City sobre o Leipzig, que, assim, se apurou para os quartos de final da Liga dos Campeões, depois de na primeira mão dos 'oitavos' ter cedido um empate 1-1 na Alemanha.