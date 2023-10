O dinamarquês Morten Hjulmand foi multado 103 vezes no espaço de um mês, quando representava o Lecce, num valor total que ronda os dez mil euros.









Segundo revelou na quarta-feira o jornal italiano ‘Corriere del Mezzogiorno’, o médio dinamarquês, que trocou no último defeso o Lecce pelo Sporting a troco de 18 milhões de euros (mais três por objetivos), recebeu 103 multas entre novembro e dezembro de 2021, alegadamente por ter conduzido o seu automóvel numa zona de trânsito restrito.

Hjulmand foi apanhado pelas câmaras de trânsito no centro de Lecce, cidade do clube que representava. O agora jogador do Sporting recorreu das multas, no valor unitário de 83 euros mais 12,35 euros em custos de notificação, tendo o município anulado 23 delas, devido a atrasos na notificação das mesmas, e suportando o valor das custas judiciais (520 euros). No entanto, as restantes 80 multas (rondam os 7600 euros na totalidade) terão mesmo de ser pagas pelo jogador.





O médio, entretanto, voltou a ser chamado à seleção dinamarquesa para os jogos com o Cazaquistão (na sexta-feira) e San Marino (terça-feira, dia 17) de qualificação para o Europeu 2024.

IBRAHIMOVIC RECOMENDA AO MILAN



O sueco Ibrahimovic recomendou ao Milan (seu antigo clube) a contratação do compatriota Gyokeres, avançado do Sporting. Segundo a imprensa italiana, um eventual negócio está comprometido pela cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.





SUECO IMPARÁVEL



Gyokeres foi eleito o melhor avançado da Liga em setembro, fruto dos três golos em três jogos, superando Bozeník (Boavista) e Banza (Sp. Braga). “A minha adaptação tem sido fácil. Há uma união muito boa e ajudam-me em tudo. Tem sido muito positivo”, disse Gyokeres à Radiosporten.