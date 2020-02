Hugo Viana contestado no Sporting

Hugo Viana está a ser contestado no Sporting, devido ao silêncio e ao afastamento que tem tido perante o insucesso da equipa de futebol, apurou oO diretor desportivo dos leões tem deixado as críticas às arbitragens a cargo do ‘team manager’, Beto, e do presidente, Frederico Varandas, demitindo-se das responsabilidades dos maus resultados da formação leonina.Segundo oapurou, há mesmo quem defenda que o presidente só poderá resistir à contestação de que tem sido alvo de forma sistemática se deixar cair o diretor desportivo, um dos seus principais apoiantes na campanha eleitoral.Hugo Viana foi o responsável pelas contratações de um plantel manifestamente desequilibrado e com falta de qualidade.Além disso, as contratações do verão foram um fracasso. Fernando (Shakhtar) nunca jogou na equipa principal e Jesé nem é segunda opção. Só Bolasie tem rendido, embora sem deslumbrar. Os negócios liderados pelo empresário Jorge Mendes tiveram sempre o aval de Viana. Aliás, a relação entre os dois é próxima, pois o empresário chegou a representá-lo.Também as escolhas dos treinadores se revelaram precipitadas e sem resultados. Marcel Keizer começou a época, foi substituído por Leonel Pontes, que acabou por dar o lugar a Jorge Silas. A equipa termina a segunda jornada da segunda volta da Liga a 22 pontos do líder Benfica.O presidente sportinguista tem defendido o diretor desportivo, mas também ele, face à contestação de que vem sendo alvo, tem o futuro cinzento em Alvalade, estando na calha uma assembleia-geral destitutiva.Paulinho cuspiu no árbitro Jorge Sousa durante o Sp. Braga-Sporting (1-0). E a infração está registada nas imagens da Sport TV. O avançado bracarense cuspiu no árbitro quando este estava de costas, depois de ver o amarelo. Jorge Sousa sentiu e virou-se.Paulinho pediu desculpa de imediato e o juiz fez um ar reprovador. Paulinho deveria ter sido expulso. Também Wendel foi poupado ao vermelho quando encostou a cabeça ao árbitro. O juiz admoestou-o com um cartão amarelo.Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting, reúne-se hoje com os restantes elementos do órgão para decidir se dá provimento ao pedido do movimento ‘Dar futuro ao Sporting’ para a realização de uma AG destitutiva.O movimento quer uma resposta até sexta-feira. Se não a tiver, avançará com uma providência cautelar. O movimento pretende ainda saber os custos da AG. A última (2018) custou 194 mil euros.O Sporting vai enviar uma exposição à Federação Portuguesa de Futebol sobre a atuação do árbitro Jorge Sousa no Sp. Braga-Sporting. Os leões contestaram a arbitragem, nomeadamente o elevado número de amarelos mostrados (sete no total, cinco na primeira parte).A Juventude Leonina vai promover uma manifestação contra a direção de Frederico Varandas no próximo domingo. O local escolhido é frente ao Multidesportivo de Alvalade.Leonardo Jardim esteve em Braga, conversou com Frederico Varandas, mas foi a convite do Sp. Braga. "Como ele mora aqui, pediu um convite para o jogo e nós acedemos", disse ontem ao CM fonte bracarense.