Imprensa britânica avança que Mourinho vai ser despedido este fim de semana

22:33

O jornal britânico Mirror avança esta sexta-feira que José Mourinho vai ser demitido do comando do Manchester United este fim de semana.A publicação avança que o clube inglês perdeu a confiança no treinador e que independentemente do resultado Mourinho vai ser demitido.Zidane tem sido apontado como possível sucessor do técnico português no Manchester United, que está neste momento na 10ª posição da primeira liga inglesa.O empate contra o Valência a meio da semana, em jogo a contar para a Liga dos Campeões, terá sido a gota de água para a direção dos 'red devils'.José Mourinho deve receber uma compensação pela rescisão de cerca de 23 milhões de euros.