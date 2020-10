A Juventus perdeu esta terça-feira 22,9 milhões de euros do seu valor em bolsa depois de se saber que Cristiano Ronaldo tem Covid-19. Cada ação do clube italiano desvalorizou 1,72 cêntimos (2,2%) no fecho da sessão bolsista em Milão, mas a meio do dia a queda chegou a ser de 4,64 cêntimos (6%). Com a perda desta terça-feira, a Juve passou a valer 1006,5 milhões de euros.